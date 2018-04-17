Hafta sonu!

Bir kadın daha ayrılık kurbanı oldu. Eski kocası tarafından başından vurulan talihsiz kadın hayata gözlerini yumdu. Olay geçen hafta İstanbul Eseryurt'ta meydana geldi. Uzun süredir sorunlar yaşayan D. Ç. ile V.H. çifti ayrı yaşamaya başladı. Ablasının evinde kalan D.Ç, eşine boşanma davası açtı. Çift boşandı. Genç kadın bir iş bularak çalışmaya başladı. Geçen pazartesi günü evinden çıkarak işe giden D. Ç., boşandığı eşinin saldırısına uğradı. V. H., tabancısını çıkartarak kadına art arda ateş etti.
Ardından silahı kafasına dayayan saldırgan, tetiği çekerek intihara kalkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan eski çiften D. Ç. dün hayatını kaybetti. V. H.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. D.Ç'nin ikinci evliliği olduğu, ilk evliliğinden de bir çocuğunun olduğu ve kız kardeşini de bir yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden D.Ç'nin ilk evliliğinden olan küçük oğlu öksüz kaldı.
Yunus Emre KAVAK
Ardından silahı kafasına dayayan saldırgan, tetiği çekerek intihara kalkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan eski çiften D. Ç. dün hayatını kaybetti. V. H.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. D.Ç'nin ikinci evliliği olduğu, ilk evliliğinden de bir çocuğunun olduğu ve kız kardeşini de bir yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden D.Ç'nin ilk evliliğinden olan küçük oğlu öksüz kaldı.
Yunus Emre KAVAK
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