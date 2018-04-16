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Onur, - maçına damga vurdu

'in 28. haftasının kapanış maçında  deplasmanda 'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya Trabzonspor'un kalecisi damga vurdu.

Onur Kıvrak maça damga vurdu
'da sakatlık geçirdi. Bordo-mavililer'in değişiklik hakkı dolduğu için Onur kalede sakat sakat oynadı.Bu sezon dizinden bir operasyon geçiren Onur Kıvrak karşılaşmada sakatlık geçirdi. Onur Kıvrak, Trabzonspor'un değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna sakat halde devam etti.

SAKAT BACAKLA 4. GOLÜ KURTARDI
Onur Kıvrak sakatlığı nedeniyle kariyerinin en zor maçlarından birini çıkarırken, 90. dakikadaki pozisyon maça damgasını vurdu.
Karşılaşmanın son dakikalarında frikik kazandı ve galibiyet fırsatını yakaladı.

Frikikte topun başına geçen Musa Çağıran'dan topu isteyen Adrien Regattin kaleye şut çekmedi ve topu içeriyle ortaladı.

Umar Aminu'nun kafa vuruşunda Onur Kıvrak uçarak kurtardı ve 4. gole izin vermedi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlayan ve 90. dakikada önemli bir kurtarış yapan Onur Kıvrak, sedye ile sahadan ayrıldı. Ameliyat geçirdiği dizine darbeye bağlı esneme olan deneyimli kalecinin durumu MR'dan sonra netlik kazanacak. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 23:08
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