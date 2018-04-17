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Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan acı haber

Emniyet Müdür Yardımcısı , sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısından acı haber

Emniyet Müdür Yardımcısı (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra'dan Trabzon'a gelirken Kaşüstü mevkiinde önünde seyir halinde bulunan otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 08:18
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