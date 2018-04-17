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Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce eş zamanlı olarak başlatılan da Çekmeköy ve Ümraniye'deki birçok adrese operasyonu düzenlendi.

Narkotik Polisinin satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki larında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 07:30
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