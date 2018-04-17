İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da şafak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda Çekmeköy ve Ümraniye'deki birçok adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İstanbul Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul , Uyuşturucu , operasyon
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