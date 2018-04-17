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  1. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan acı haber

için saat verdi! (17 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre 'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 17 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 08:27
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