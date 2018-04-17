Rize'nin Şendere köyünde, eşi benzeri olmayan mimari yapıda ev inşa edildi. Basri Solak, arazi yetersizliği nedeniyle yamaca kurulu baba evinin çatısına taşıyıcı kolonları yerleştirdiği evi, onun da çatısına kolonları yerleştirdiği 2 katlı diğer evi inşa etti.
Mühendislik kurallarını altüst eden evleri görenler, kendilerini gülmekten alamazken, ev sahibi Solak ise zorlu arazi şartları nedeniyle bu yöntemin aklına geldiğini söyledi. Evleri görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiğini anlatan Solak, "Alttaki ev, babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi.Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp, üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz. En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok" diye konuştu.
Mühendislik kurallarını altüst eden evleri görenler, kendilerini gülmekten alamazken, ev sahibi Solak ise zorlu arazi şartları nedeniyle bu yöntemin aklına geldiğini söyledi. Evleri görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiğini anlatan Solak, "Alttaki ev, babamın yaptığı ve yaşadığımız evdi.Bende bir ev yapmak istedim. Alttaki evin çatısını kaldırıp, üzerine çıkmak yerine geriye doğru kat çıktık. En alttaki evde şu an ağabeyim oturuyor. Ara evi ise ambar olarak kullanıyoruz. En üst iki katta ise ben ailemle oturuyorum. Zemini çok sağlamdır. Hiçbir sorun yok" diye konuştu.
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