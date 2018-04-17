Papaz kıvırdı

Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği belirtildi. Hakkında casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istendi. İşte bu suçlamalarla tutuklanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına başlandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı. Duruşmayı, Brunson'un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile ABD'deki bir derneğin yetkilisi olan Sam Brownback de takip etti.
SAVUNMAYI TÜRKÇE YAPTI
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak iddianame okundu. İzmir'deki Diriliş Kilisesi pastörü Brunson, hakkındaki iddialara karşı tercüman kullanmayarak savunmasını Türkçe olarak yaptı. Masum olduğunu öne süren Brunson, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yasa dışı faaliyetlere karışmadım. Böyle bir örgütle olmak dinime ve inancıma hakarettir" dedi. Brunson, bir ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" ifadeleri için ise "Çevirisi yanlış yapılmış" dedi. PKK ile de irtibatı olmadığını, teröristlerin yurt dışına çıkışına yardım etmediğini anlatan Brunson, Şanlıurfa'ya misyonerlik için gittiğini öne sürdü. Brunson, FETÖ'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari sanık Bekir Baz ile 293 kez GSM sinyali olmasına rağmen, Baz'ı tanımadığını söyledi.
Duruşmanın görüldüğü cezaevinin çevresinde kuş uçurtulmadı.
FENALIK GEÇİRDİ
Rahip Brunson, davada bir ara ağlamaya başladı ve kısa süreli fenalık geçirdi. Bir süre dinlenen papaz "Sorun benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi.
İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson'un işe Norine de duruşmayı takip etti.
Amerikalı senatör Sam Brownback ile ekibi duruşma için İzmir'e geldi.
SAVUNMAYI TÜRKÇE YAPTI
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak iddianame okundu. İzmir'deki Diriliş Kilisesi pastörü Brunson, hakkındaki iddialara karşı tercüman kullanmayarak savunmasını Türkçe olarak yaptı. Masum olduğunu öne süren Brunson, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yasa dışı faaliyetlere karışmadım. Böyle bir örgütle olmak dinime ve inancıma hakarettir" dedi. Brunson, bir ABD'li askere FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 21 Temmuz'da gönderdiği mesajdaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" ifadeleri için ise "Çevirisi yanlış yapılmış" dedi. PKK ile de irtibatı olmadığını, teröristlerin yurt dışına çıkışına yardım etmediğini anlatan Brunson, Şanlıurfa'ya misyonerlik için gittiğini öne sürdü. Brunson, FETÖ'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari sanık Bekir Baz ile 293 kez GSM sinyali olmasına rağmen, Baz'ı tanımadığını söyledi.
Duruşmanın görüldüğü cezaevinin çevresinde kuş uçurtulmadı.
FENALIK GEÇİRDİ
Rahip Brunson, davada bir ara ağlamaya başladı ve kısa süreli fenalık geçirdi. Bir süre dinlenen papaz "Sorun benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi.
İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson'un işe Norine de duruşmayı takip etti.
Amerikalı senatör Sam Brownback ile ekibi duruşma için İzmir'e geldi.
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