;
Yol Durumu
  1. İşte İETT'nin sürücüsüz aracı
  2. Erdoğan ve Ruhani görüştü

'ya yağmacı diyen 'nun hazmedemediği görüntüler

İftira siyaesini alışkanlık haline getiren Kuılıçdaroğlu'nun hedefinde bu sefer, Afrin'de askerlerimizle birlikte omuz omuza çarpışan vardı. Terör örgütü 'ye ağır darbe vurup Afrin merkezindeki teröristbaşının posterlerini temizleyen ÖSO mensuplarına 'yağmacı' diyen KK, 'nın propagandasını aynen dillendirdi. İşte 'nun hazmedemediği ÖSO'nun o görüntüleri...

ÖSOya yağmacı diyen Kılıçdaroğlunun hazmedemediği görüntüler

Genel Başkanı iftira siyasetine devam ediyor. KK'nın hedefinde bu kez, Afrin'i Mehmekçik ile omuz omuza savaşarak terörden temizleyen vardı. Kılıçdaroğlu, operasyonda terör örgütüne vurulan ağır darbeden rahatsız olmuş olacak ki, ÖSO'yu karalama propagandasına başladı.

Afrin terörden temizlenirken, ÖSO'nun terör örgütü /'nin astığı teröristbaşının posterlerini temizleyen ÖSO'yu hedef tahtasına oturtan Kılıçdaroğlu, operasyonda 302 şehit veren ÖSO'ya 'yağmacı' iftirasını attı.

'nın 'ÖSO yağmalıyor' propagandasını dillendiren Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu başladığında 'Afrin'in içine girilmemeli' açıklamasını yaparak, 'yi YPG/PYD'yi temizlemekten vazgeçirmek istemişti.

PKK'NIN YAĞMA OYUNU

Afrin'de ve ÖSO'dan ağır darbe yiyen PKK'nın kolu YPG'li teröristler ilçe merkezindeki dükkanları yağmalarken kendilerini videoya çekerek ÖSO'cu süsü vererek propaganda yapmaya çalışırken yakalanmıştı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 17 Nisan 2018, Salı 16:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar