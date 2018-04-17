CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iftira siyasetine devam ediyor. KK'nın hedefinde bu kez, Afrin'i Mehmekçik ile omuz omuza savaşarak terörden temizleyen ÖSO vardı. Kılıçdaroğlu, operasyonda terör örgütüne vurulan ağır darbeden rahatsız olmuş olacak ki, ÖSO'yu karalama propagandasına başladı.

Afrin terörden temizlenirken, ÖSO'nun terör örgütü PYD/YPG'nin astığı teröristbaşının posterlerini temizleyen ÖSO'yu hedef tahtasına oturtan Kılıçdaroğlu, operasyonda 302 şehit veren ÖSO'ya 'yağmacı' iftirasını attı.

PKK'nın 'ÖSO yağmalıyor' propagandasını dillendiren Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu başladığında 'Afrin'in içine girilmemeli' açıklamasını yaparak, Türkiye'yi YPG/PYD'yi temizlemekten vazgeçirmek istemişti.

PKK'NIN YAĞMA OYUNU

Afrin'de TSK ve ÖSO'dan ağır darbe yiyen PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler ilçe merkezindeki dükkanları yağmalarken kendilerini videoya çekerek ÖSO'cu süsü vererek propaganda yapmaya çalışırken yakalanmıştı.