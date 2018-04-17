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Erdoğan ve Ruhani görüştü

Erdoğan ve Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede Suriye'de tırmanana gerilime vurgu yapıldı.

  • 17 Nisan 2018, Salı 15:56
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