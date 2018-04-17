Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede Suriye'de tırmanana gerilime vurgu yapıldı.
Erdoğan ve Ruhani görüştü
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