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İşte 'nin sürücüsüz aracı

İstanbul'da düzenlenen "Dünya ler Kongresi 18" in açılış töreninde 'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı.


Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 16:33
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