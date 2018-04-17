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Türkiye'den İran'a jet kazasıyla ilgili mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken İran'da düşen ve içinde bulunan 11 kişiye mezar olan jetle ilgili Türkiye, İran'a bir yazı yolladı. Yollanan yazıda cenazesi bulunamayan Beril Gebeş'in cenazesinin bulunması için çalışmaların hızlandırılması talep edildi.

11 Mart günü İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin teknik incelemelerini sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Beril Gebeş için 'na bir yazı yazdı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 08:42
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