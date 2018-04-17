Türkiye'den İran'a jet kazasıyla ilgili mesaj

11 Mart günü İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin teknik incelemelerini sürdüren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Beril Gebeş için Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazdı.