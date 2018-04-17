Kurban Bayramı tatilinde seçim olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı...

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan Türkiye genel seçiminin erkene alınması gündeme oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim için verdiği 26 Ağustos 2018'in tam da Kurban Bayramı'na denk geldiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı 20 Ağustos'ta başlıyor ve 24 Ağustos Cuma günü sona eriyor. Bahçeli'nin teklif ettiği tarih de Kurban Bayramı tarihine geliyor...

Kurban Bayramı tatilinde, tatilciler bayramdan önceki cumartesi pazarı ve bayram tatilinden sonraki cumartesi pazarı da ekleyerek 9 günlük bir tatil planlıyorlardı. Vatandaşların çok büyük bir bölümünün tatilde olacak olmasının seçime katılımı ciddi oranda düşüreceği belirtiliyor. AK parti bu gerekçe ile Bahçeli'nin erken seçim tarihine itiraz edebileceği belirtiliyor...





KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Kurban bayramı 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Bayram tatilinin haftasonları ile birleşip 9 güne çıkması bekleniyor. Bu durumda Kurban bayramı tatili 18 Ağustos cumartesi başlayıp 26 Ağustos pazar akşamı bitecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü

21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü

22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü

23 Ağustos 2018 perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü

24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü