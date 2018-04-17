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tatilinde olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı...

Genel Başkanı 3 Kasım 2019 lerinin 2018 tarihine alınsın önerisini getirdi. Peki 26 ağustosta ne var o tarihe tatili mi denk geliyor? İşte Kurban bayramı 2018 yılı tarihleri ve seçim için önerilen gün;

Kurban Bayramı tatilinde seçim olur mu? Bahçeli o tarihi açıkladı...

3 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan genel inin erkene alınması gündeme oturdu. Genel Başkanı 'nin için verdiği 2018'in tam da 'na denk geldiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı 'ta başlıyor ve Cuma günü sona eriyor. Bahçeli'nin teklif ettiği tarih de Kurban Bayramı tarihine geliyor...

Kurban Bayramı tatilinde, tatilciler bayramdan önceki ve bayram tatilinden sonraki cumartesi pazarı da ekleyerek 9 günlük bir tatil planlıyorlardı. Vatandaşların çok büyük bir bölümünün tatilde olacak olmasının seçime katılımı ciddi oranda düşüreceği belirtiliyor. AK parti bu gerekçe ile Bahçeli'nin erken seçim tarihine itiraz edebileceği belirtiliyor...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
Kurban bayramı 2018 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Bayram tatilinin haftasonları ile birleşip 9 güne çıkması bekleniyor. Bu durumda Kurban bayramı tatili 18 Ağustos cumartesi başlayıp 26 Ağustos pazar akşamı bitecek. Kurban bayramı tarihleri şöyle;

20 Ağustos 2018 pazartesi : Kurban bayramı arefe günü
21 Ağustos 2018 salı : Kurban bayramı birinci günü
22 Ağustos 2018 çarşamba : Kurban bayramı ikinci günü
23 Ağustos 2018 perşembe : Kurban bayramı üçüncü günü
24 Ağustos 2018 cuma : Kurban bayramı döndüncü günü

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  • 17 Nisan 2018, Salı 14:55
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