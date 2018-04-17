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Bay Kemal'den hazine arazisine çökenlere tapu sözü!

Genel Başkanı , 'da kaçak yapılaşma yapan ve hazine arazisini gasp ederek üzerine bina dikenlere tapu sözü verdi.

Bay Kemalden hazine arazisine çökenlere tapu sözü!

Genel Başkanı , yaklaşan yerel seçimler öncesi vatandaşların oylarını alabilmek için tapu sözleri vermeye başladı.

KAÇAK YAPILARA TAPU SÖZÜ
CHP'li Kartal Belediyesi'nin kaçak denilen evlere tapu dağıttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Pendik Belediyesi'nin CHP'ye kazandırılması durumunda buradaki tapuları da dağıtacaklarını söyledi.

50 yıldır aynı yerde oturan vatandaşlar için tapunun "hak" olduğunu belirten CHP Lideri, 'un genelinde de tapu dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN"
Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u bize verin bütün tapuları size vereceğim. Evet tapusuz yerlere tapu dağıtacağım elli yıldır orada oturuyorsa ananızın ak sütü gibi helal olsun. 50 yıldır orada oturuyor. Diyorlar ki buradan çık kardeşim. 30-40 km İstanbul'un varoşlarına gidin. Yapacağız arkadaşlar, alacağımız Pendik Belediye başkanı da aynı şeyi yapacak. Vatandaşın evine neden kaçak demeye başladın?" şeklinde konuştu.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 14:40
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