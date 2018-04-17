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ların sırrı çözülemedi

'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyündeki kabristanda bulunan çantı tekniği ile yapılmış ların sırrı henüz çözülemedi. Bölgede başka köylerde rastlanmayan ikisi tahrip olmuş 19 mezarın neden ahşaptan yapıldığı bilinmiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada Büyükyurt köyündeki ların, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendiğini söyledi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 15:01
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