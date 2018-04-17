Köpekbalığı gibi geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'de konuştu. "Meseleler ve problemlerle ilgili çözüm yollarının tespiti çok önemlidir" diyen Erdoğan, hem Batı hem de Müslüman dünyasını eleştirdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Kendi aramızdaki çatışmaları Müslüman olarak kendimiz çözmüyoruz. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor.
Müslümanlar'ın işyerleri, evler, ibadethaneleri her gün ırkçıların hedefi oluyor, bunun en önemli zemini de Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa. Geçen telefonda birine söyledim telefonda. 5 milyon insanı katlettiniz, şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun.
Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz.
Müslüman ülkelerin liderleri dahi 'Dünya beşten büyüktür' tezini anlamış değil. Köleleştirme politikalarına onlar da alıştılar. Bir ülkenin iki dudağı arasındasın. Ne istiyorlarsa onlar yapıyor. Artık dünya İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarını yaşamıyor, yeni bir dünya kurmamız lazım.
MERKEL'E SURİYE TELEFONU
Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından Almanya Başbakanı Merkel'i aradı. İkili bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki lider, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne 100 ülkeden 250 davetli katıldı.
ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Kendi aramızdaki çatışmaları Müslüman olarak kendimiz çözmüyoruz. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor.
Müslümanlar'ın işyerleri, evler, ibadethaneleri her gün ırkçıların hedefi oluyor, bunun en önemli zemini de Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa. Geçen telefonda birine söyledim telefonda. 5 milyon insanı katlettiniz, şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun.
Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz.
Müslüman ülkelerin liderleri dahi 'Dünya beşten büyüktür' tezini anlamış değil. Köleleştirme politikalarına onlar da alıştılar. Bir ülkenin iki dudağı arasındasın. Ne istiyorlarsa onlar yapıyor. Artık dünya İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarını yaşamıyor, yeni bir dünya kurmamız lazım.
MERKEL'E SURİYE TELEFONU
Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından Almanya Başbakanı Merkel'i aradı. İkili bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki lider, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme sağlanması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne 100 ülkeden 250 davetli katıldı.
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