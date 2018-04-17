MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin şaşırtan erken seçim açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı.
İşte erken seçim anketlerine göre son durum
Etiketler: Devlet Bahçeli , AK Parti , Adil Gür , Cumhur İttifakı , MHP
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