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İşte erken seçim anketlerine göre son durum

İşte erken seçim anketlerine göre son durum

Lideri 'nin şaşırtan erken seçim açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 14:06
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