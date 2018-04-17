FETÖ ana darbe davasında karar çıktı!

FETÖ'nün "Ana Darbe" davasında sanıklara yönelik karar verildi.

Davada 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunun yanında birkaç sanığa da 82'şer ve 99'ar kez hapis cezası verildi.

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