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ana darbe davasında karar çıktı!

'daki darbe davasında 4 generalin de bulunduğu 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ ana darbe davasında karar çıktı!

'nün "Ana Darbe" davasında sanıklara yönelik karar verildi.

Davada 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunun yanında birkaç sanığa da 82'şer ve 99'ar kez hapis cezası verildi.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 14:32
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