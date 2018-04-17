Erdoğan parti kurmaylarını topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Yarın saat 13.30'da Devlet Bahçeli ile görüşeceğim. Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi grup toplantısında söyledim" dedi.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşüyor