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Erdoğan parti kurmaylarını topladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı sonrası Ankara'da büyük bir hareketlilik başladı. Bahçeli'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le görüşmesinin ardından Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve Ak Parti'nin kurmaylarını topladı. Meclis'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erdoğan, basın mensuplarına Bahçeli'nin çağrısı hakkında açıklama yaptı

Erdoğan parti kurmaylarını topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Yarın saat 13.30'da Devlet Bahçeli ile görüşeceğim. Söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi grup toplantısında söyledim" dedi.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşüyor

  • 17 Nisan 2018, Salı 13:39
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