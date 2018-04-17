Hayati tekme!

Arkadaşının tekmesi küçük çocuğun hayatını kurtardı. Olay Erzurum'da yaşandı. Halime-Rıfat Dızman çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Yunus Dızman (10), 29 Temmuz 2017 tarihinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Serhat isimli arkadaşı Dızman'ın bacağına tekme attı. Bacağındaki ağrı nedeniyle çocuğu hastaneye götüren aile şok haber ile karşılaştı. Yunus Dızman'ın sağ bacağında kötü huylu kemik tümörü tespit edildi. Küçük çocuk, 2 ay önce yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Dün taburcu olan Yunus Dızman'ın kemoterapi tedavisi sürüyor. Dızman okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini söyledi. Tamamen iyileşip okuluna dönmek istediğini anlatan küçük çocuk, "Kur-an kursundayken yeni tanıştığım Serhat isimli arkadaş 'gel zımba oynayalım' dedi.
'ALLAH RAZI OLSUN'
Oyun kurallarına göre ben ona o da bana vurdu. Yakalanan kişiye tekme atılıyordu. Arkadaşın sağ bacağıma attığı tekme sonucu canım çok yandı. Aileme söyledim beni doktora götürdüler" diye konuştu. Anne Halime Dızman da şunları söyledi: "Allah çocuğuma tekma atan o çocuktan razı olsun. Evladımın hayatını kurtardı. Oğlumu başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara da teşekkür ediyoruz."
'ALLAH RAZI OLSUN'
Oyun kurallarına göre ben ona o da bana vurdu. Yakalanan kişiye tekme atılıyordu. Arkadaşın sağ bacağıma attığı tekme sonucu canım çok yandı. Aileme söyledim beni doktora götürdüler" diye konuştu. Anne Halime Dızman da şunları söyledi: "Allah çocuğuma tekma atan o çocuktan razı olsun. Evladımın hayatını kurtardı. Oğlumu başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara da teşekkür ediyoruz."
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