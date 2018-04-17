Ailecek cinayet

Kan donduran cinayet çözüldü. Ünlü işadamının, ailesi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Olay İzmir'de geçen cumartesi akşamı meydana geldi. Ormanlık alandan geçen tarım işçileri, içinde bir kişiyle birlikte yakılmış otomobil gördü. Aracın, tuğla fabrikası bulunan evli ve iki çocuk babası işadamı M.Ö'e (46) ait olduğu belirlendi. Jandarma, cesedi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Öğüt'ün 26 yıllık eşi Ö.Ö'nün cumartesi günü polise giderek eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğunu ortaya çıktı. MOBESE kameralarını inceleyin ekipler, olay gecesi işadamının aracı ile başka bir otomobilin aynı anda evin önünden hareket ettiğini belirledi.
İĞNEYLE BAYILTIP YAKTILAR
Bunun üzerine Ö. Ö., oğulları H. Ö. (24) ve B. Ö. (19) ile bir kişi gözaltına aldı. Öğüt ailesine yardım eden ve çocukların da arkadaşı olan 4'üncü zanlı ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Anne ve oğulları, M. Ö'nün içeceğine önce uyutucu hap koyup uyutmuşlar. Daha sonra da bayıltıcı iğne yapmışlar. Ben eve geldiğimde M. Ö. halının üzerinde yatıyordu. Halıya sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda M. Ö'nün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dedi. Cinayetin neden işlendiği netleşmezken, M.Ö'nün ile eşi Ö. Ö. arasında son zamanlarda geçimsizlik yaşandığı bildirildi.
H.Ö.
B. Ö.
Ceyhan TORLAK
İĞNEYLE BAYILTIP YAKTILAR
Bunun üzerine Ö. Ö., oğulları H. Ö. (24) ve B. Ö. (19) ile bir kişi gözaltına aldı. Öğüt ailesine yardım eden ve çocukların da arkadaşı olan 4'üncü zanlı ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Anne ve oğulları, M. Ö'nün içeceğine önce uyutucu hap koyup uyutmuşlar. Daha sonra da bayıltıcı iğne yapmışlar. Ben eve geldiğimde M. Ö. halının üzerinde yatıyordu. Halıya sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda M. Ö'nün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dedi. Cinayetin neden işlendiği netleşmezken, M.Ö'nün ile eşi Ö. Ö. arasında son zamanlarda geçimsizlik yaşandığı bildirildi.
H.Ö.
B. Ö.
Ceyhan TORLAK
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