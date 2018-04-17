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Dünya Kongresi 2018'de konuştu

’nin ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen “Dünya Kongresi 2018”de konuşan , “Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor" ifadelerini kullandı

Dünyada bir başkent seçmek gerekirse...
Jose Luis Rodriguez , eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bunun kesinlikle olacağını belirterek, "Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor." dedi.

"Dünya Kongresi'nde" konuşan Zapatero, başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye ile özel bir arkadaşlık ilişkisi kurduğunu belirterek, "İspanya ve Türkiye bazı ortak noktalara sahip. Çok büyük tarihe sahip iki ülke." dedi.

İki ülkenin de büyük medeniyetlere sahip olduğunu, bu nedenle Türkiye ve İspanya'nın ilişkilere açık iki devlet olduğunu anlatan Zapatero, "Bu konuda çok büyük potansiyel var. Barış içinde bir medeniyetler iş birliği söz konusudur. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak bir kültürel ve medeniyetler iş birliğini ürettik. Burada radikalizme, nefrete ve şiddete ve anlayışsızlığa karşı bir mücadele başlattık." diye konuştu.

Bunu halkları birleştirmek, kültürler ve dinler için gerçekleştirdiklerini dile getiren Zapatero, "Dolayısıyla , Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde anlamalı. Aksi takdirde Avrupa eksik kalacak ve sınırlanmış olacaktır. Akıllı şehirler konusunda da bir liderliği olabilir İstanbul'un. İstanbul'da akıllı şehirler yönünde bir görev, bir misyon söz konusudur. Bu konuda İstanbul lider konumuna gelebilir. Dünyadaki şehirler ağı içinde kendine lider bir konum edinebilir." ifadelerini kullandı.

Eski İspanya Başbakanı Zapatero Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018'de konuştu



"İSTANBUL KÜLTÜRLER ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR"
Konuşmaların ardından Zapatero konuklarla birlikte "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nin" açılış kurdelesini kesti. İETT tarafından geliştirilen elektrikli otonom aracın tanıtımına da katılan Zapatero, gazetecilerin İstanbul hakkındaki düşüncelerine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor İstanbul. Eğer Türkiye'de İstanbul olmasaydı, dünya şu anda olduğu gibi olmazdı. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiye'siz bir Avrupa çok çok daha güçsüz olacaktır. İstanbul her şeyden önce akıllı şehirlerin lideri olmalıdır, teknoloji devriminde lider olmalıdır. İstanbul'un yapay zeka ile birlikte ilk önce barışın ve arkasından hoşgörünün başkenti olmasını istiyoruz. Ve bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Türkiye ve İspanya birlikte."

Konuğuyla birlikte fuar alanını dolaşan Başkanı Mevlüt Uysal da, "Geçmişte İstanbul zaten bunu yapmıştı. Barışın ve hoşgörünün başkenti olmuştu. İnşallah bundan sonra da böyle olacak." dedi.

Zapatero, İBB standında terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları sanal gerçeklik gözlüğüyle de izledi.
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  • 17 Nisan 2018, Salı 21:45
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