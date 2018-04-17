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Siirt'te PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKya bir darbe de Siirtte

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

  • 17 Nisan 2018, Salı 21:30
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