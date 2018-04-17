Siirt'te PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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