İlginç olay Bursa Osmangazi'de yaşandı. Yüzde 70 zihinsel engelli Tayfur S, önceki gün servis otobüsünü çaldı. İnegöl'e kadar giden S, araçta dinlendiği sırada polis tarafından yakalandı. Ancak serbest bırakıldı. Ardından ise bu kez bisiklet ve otomobil çalarak ortadan kayboldu. Otomobilde uyuduğu anda yakayı ele verdi. Gencin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çalınan otobüsün şoförü Salih Bilister, aracını Tayfun S.'nin çaldığını öğrenince şikayetçi olmadığını belirterek, "Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa'da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcı" dedi.
Engelsiz engelli!
Zihinsel engelli genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı
Etiketler: Bursa , zihinsel engelli , kaza , hırsızlık
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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