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Engelsiz engelli!

genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı

Engelsiz engelli!
İlginç olay Osmangazi'de yaşandı. Yüzde 70 Tayfur S, önceki gün servis otobüsünü çaldı. İnegöl'e kadar giden S, araçta dinlendiği sırada polis tarafından yakalandı. Ancak serbest bırakıldı. Ardından ise bu kez bisiklet ve otomobil çalarak ortadan kayboldu. Otomobilde uyuduğu anda yakayı ele verdi. Gencin gerçekleştirdiği olayları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çalınan otobüsün şoförü Salih Bilister, aracını Tayfun S.'nin çaldığını öğrenince şikayetçi olmadığını belirterek, "Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursa'da kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcı" dedi.

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