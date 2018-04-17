Altın kemer sıktı

Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. İşadamı Halife Özkan'ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine İran ve Irak'tan kanaat önderleri, işadamları, kamu kurum amirleri ve yüzlerce davetli katıldı. Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, "Davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Davetliler ise fiyatlarının yükselmesinden dolayı çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. "Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak" şeklinde konuştu.
Ramazan Özkan ve Leyla Özkan'ın düğününde altın kemer, yerini çeyrek altına bıraktı.
Ramazan Özkan ve Leyla Özkan'ın düğününde altın kemer, yerini çeyrek altına bıraktı.
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