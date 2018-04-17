Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı AB'nin Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'AB raporunda ülkemize yöneltilen iddia ve ithamlar kabul edilemez. Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir. Defalarca tüm belgelerle anlatmamıza rağmen, komisyon objektif ve dengeli olamamıştır' denildi.

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