;
Yol Durumu
  1. Rütbe!
  2. İntihar ihbarından cinayet cıktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığından ABnin Türkiye raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı AB'nin Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'AB raporunda ülkemize yöneltilen iddia ve ithamlar kabul edilemez. Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir. Defalarca tüm belgelerle anlatmamıza rağmen, komisyon objektif ve dengeli olamamıştır' denildi.


Ayrıntılar geliyor...
  • 17 Nisan 2018, Salı 23:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar