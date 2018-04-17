Adalet Bakanı Gül MHP lideri ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Ankara'da dikkat çeken görüşme... Bahçeli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile makamında görüştü.

GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN MAKAM ODASINDA

Görüşme Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleşti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.