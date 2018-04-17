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Erdoğan'dan sürprizi

grup toplantısında konuşan , Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Üniversitesi'nin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Erdoğandan Turgut Özal sürprizi

Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuştu. 8. Cumhurbaşkanı olan 'ı rahmetle anan ve ruhuna Fatiha okutan Erdoğan Malatya için müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Bugün 25. vefat yıldönümü olan 8. cumhurbaşkanımız, siyaset, devlet ve millet adamı Turgut Özal'ı rahmetle yadediyor, mekanı cennet olsun diyorum. Türkiye'nin sancılı bir döneminde gerçekleştirdiği reformlarla ülkemizin önünü açan rahmetli Özal'ın önemi, vefatından sonra çok daha iyi anlaşılmıştır.

Şu müjdeyi de vermek isterim; rahmetli Özal'ın ismini memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversite'nin kurulmasına karar verdik.

İsmini anmayacağım, oradaki üniversitenin (İnönü Üniversitesi) öğrencisi çok fazla. Böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kurduğumuz andan itibaren de yaklaşık 30 bin öğrencisi olacak. Mekan, yer, her şey hazır. Hemen adımı atacağız.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 12:59
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