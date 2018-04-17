ABD'de ırkçılık korkunç boyutlara yükseldi. Nefret suçu, bu kez ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks'ta işlendi. Utanç verici olay, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bulunan Starbucks'ta geçen hafta meydana geldi. 2 siyahi genç, Starbucks'a giderek, üçüncü arkadaşlarının gelmesini bekledi. Bu sırada gençlerin yanına giden mağaza müdürü, "Ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" dedi. Gençler de siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söyleyerek dışarı çıkmayı reddetti. Bunun üzerine mağaza yönetiminin çağırdığı polis, müşterileri "özel mülke izinsiz girme" suçlamasıyla kelepçeledi. Skandal anlar ise saniye saniye görüntülendi. Videonun sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesinin ardından tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Starbucks CEO'su Kevin Johnson, yapılanların yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi. Komiser Richard Ross ise "Eğer bir işyeri bazı kişilerin mağazada artık bulunmasını istemediğini söylerse polislerin bu görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur" dedi.
Siyahi gençleri ihbar eden müdürün, hala Starbucks'ta çalıştığı öğrenildi.
Siyahi gençleri ihbar eden müdürün, hala Starbucks'ta çalıştığı öğrenildi.
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