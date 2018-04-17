CHP otur sıfır!

CHP, muhalefet partisiydi! Ancak kendine muhalefet etmekten ileri gidemedi. Şimdi de akıllarla durgunluk veren bir eylemle gündeme geldi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi oturma eylemi yapmaya karar verdi! Bu karar üzerine CHP'liler dün yere geçti!
'KÖTÜLÜK GÖRMEYE DEVAM'
CHP'liler birçok kentte oturma eylemi düzenledi. İstanbul İl Başkanlığı tarafından da dün saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapılacağı belirtildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer Taksim'e gitti. Ancak polis güvenlik gereği eyleme izin verilmeyeceğini söyledi. Taksim Meydanı'na giremeyen CHP'liler, oturmak yerine İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bu yüzden İstanbul trafiği Arap saçına döndü. Vatandaşlar, "CHP'den kötülük görmeye devam ediyoruz. Onlar yüzünden saatlerce trafikte kaldık" dedi.
ERDOĞANFOBİA YAŞIYOR
AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtı bir söylemi olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor. Bu Erdoğanfobia, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda" dedi.
'KÖTÜLÜK GÖRMEYE DEVAM'
CHP'liler birçok kentte oturma eylemi düzenledi. İstanbul İl Başkanlığı tarafından da dün saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapılacağı belirtildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer Taksim'e gitti. Ancak polis güvenlik gereği eyleme izin verilmeyeceğini söyledi. Taksim Meydanı'na giremeyen CHP'liler, oturmak yerine İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Bu yüzden İstanbul trafiği Arap saçına döndü. Vatandaşlar, "CHP'den kötülük görmeye devam ediyoruz. Onlar yüzünden saatlerce trafikte kaldık" dedi.
ERDOĞANFOBİA YAŞIYOR
AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye karşıtı bir söylemi olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor. Bu Erdoğanfobia, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda" dedi.
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