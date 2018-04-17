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otur sıfır!

Anamuhalefet partisi yine yerden kalkamadı. 81 ilde oturma eylemi kararı aldı! Ancak Taksim kapatılınca ’liler oturmak yerine yürümek zorunda kaldı

CHP otur sıfır!
CHP, muhalefet partisiydi! Ancak kendine muhalefet etmekten ileri gidemedi. Şimdi de akıllarla durgunluk veren bir eylemle gündeme geldi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi oturma eylemi yapmaya karar verdi! Bu karar üzerine 'liler dün yere geçti!

'KÖTÜLÜK GÖRMEYE DEVAM'
CHP'liler birçok kentte oturma eylemi düzenledi. İl Başkanlığı tarafından da dün saat 12.00'da 'nda oturma eylemi yapılacağı belirtildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer Taksim'e gitti. Ancak polis güvenlik gereği eyleme izin verilmeyeceğini söyledi. Taksim Meydanı'na giremeyen CHP'liler, oturmak yerine 'ne doğru yürüyüşe geçti. Bu yüzden İstanbul trafiği Arap saçına döndü. Vatandaşlar, "CHP'den kötülük görmeye devam ediyoruz. Onlar yüzünden saatlerce trafikte kaldık" dedi.


​ERDOĞANFOBİA YAŞIYOR
AK Parti MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşıtı bir söylemi olduğunu belirterek, " ağır bir Erdoğanfobia yaşıyor. Bu Erdoğanfobia, onda Türkiye düşmanlığına dönüşmüş durumda" dedi.
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