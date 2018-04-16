İnek nerede! CHP’ye kaçtı

İnekleri, keçileri yumurtaları kullandı. Milleti dolandırdı. 80 bin kişiden 1 milyar TL toplayıp Uruguay'a kaçtı. Türkiye Mehmet Aydın şokunu yaşarken vurgun CHP'ye sıçradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarıyla Konya'da bir toplantı yaptı. Toplantıya, Aydın'a kameralar önünde şükranlarını sunan Konya'nın tek CHP'li belediyesi Tuzlukçu'nun başkanı Nurettin Akbuğa da katıldı. Akbuğa, kendisine skandalı soran partilere "İnekleri görünce çok heyecanlandım. Tosuncuk hepimizi kandırdı" açıklamasını yaptı. Mehmet Aydın'ın Tuzlukçu'ya 700 milyon liralık yatırım yapma sözü verdiğini anlatan Akbuğa "Bu tosuncuk sadece bizi değil tüm Türkiye'yi kandırdı" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. CHP liderinin belediye başkanlarıyla sadece bir CHP'li belediyenin olduğu Konya'da buluşması ve Çiftlik Bank skandalının yaşandığı Tuzlukçu'nun toplantıya damgasını vurması parti içinde eleştirilere yol açtı.
TÖRENLE KARŞILADI
Bu arada Aydın, sözde çiftliğini Tuzlukçu'da kuracağını açıklamıştı. 14 Aralık 2017'de Tuzlukçu'da CHP'li Nurettin Akbuğa tarafından törenle karşılanan Aydın'ın ilçede 15 milyon lira değerinde arsa aldığı saptanmıştı. CHP'li Akbuğa, Çiftlik Bank skandalının baş kahramanı Mehmet Aydın'a övgüler dizdiği konuşmasında "Mehmet Bey'e ve Çiftlik Bank ailesine saygılar sunuyorum. Biz Tuzlukçu olarak böyle bir yatırıma duyarsız kalamazdık" ifadelerini kullanmıştı.
Zafer ŞAHİN
TÖRENLE KARŞILADI
Bu arada Aydın, sözde çiftliğini Tuzlukçu'da kuracağını açıklamıştı. 14 Aralık 2017'de Tuzlukçu'da CHP'li Nurettin Akbuğa tarafından törenle karşılanan Aydın'ın ilçede 15 milyon lira değerinde arsa aldığı saptanmıştı. CHP'li Akbuğa, Çiftlik Bank skandalının baş kahramanı Mehmet Aydın'a övgüler dizdiği konuşmasında "Mehmet Bey'e ve Çiftlik Bank ailesine saygılar sunuyorum. Biz Tuzlukçu olarak böyle bir yatırıma duyarsız kalamazdık" ifadelerini kullanmıştı.
Zafer ŞAHİN
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