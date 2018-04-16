Yurdum insanı her daim akıl sınırlarını zorlayan fikirlerle gündeme geldi. Son olay ise herkesi şaşkına çevirdi. Tokat'ın Zile İlçesi'nden gelen görüntü, son derece ilginçti. Buna göre ilçe meydanından geçen Çay Pınarı, Roma döneminde inşa edildi. Osmanlı zamanında da kullanılan bu eser, o tarihten itibaren kadınların uğrak yeri haline geldi. Kaleye su taşımak için yapılan eserde yünlerini ve halılarını yıkayan kadınlar herkesin ilgisini çekti. Mart ayında başlayan bu gelenek, Kasım ayına kadar sürdüğünü belirten Zile Belediyesi Kültür Evi sorumlusu Ali Taşkesen,"Yıllardır kadınlarımız burada halı, kilim ve yünlerini yıkıyorlar. Ocak ayında suyun gelmesiyle birlikte Mart ayında kadınları halılarını getirip yıkamaya başlıyorlar. Yıkama işi Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor" dedi.