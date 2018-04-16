Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (16 Nisan 2018 hava durumu tahminleri)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 16 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji
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