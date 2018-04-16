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uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (16 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre 'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 16 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Çarşamba günü 'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 08:40
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