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'tan acı haber

’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine ’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Şırnaktan acı haber
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı..
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 09:56
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