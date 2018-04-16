Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı..
Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı..
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