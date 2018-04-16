"Ömür boyu nafaka" ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis'teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Adalet Bakanlığı'nda, hem Meclis Komisyonu'ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.
Nafaka ödemelerinde yeni sistem
Adalet Bakanlığı kısa süren evliliğe rağmen ömür boyu nafaka ödeyenlerin şikayetleri üzerine 5 kriterli çözüm için harekete geçti. Taslakta toplu tazminat alternatifi de gündemde.
Etiketler: Adalet Bakanlığı , TBMM , nafaka ödeme
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