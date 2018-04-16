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lerinde yeni sistem

kısa süren evliliğe rağmen ömür boyu nafaka ödeyenlerin şikayetleri üzerine 5 kriterli çözüm için harekete geçti. Taslakta toplu tazminat alternatifi de gündemde.



"Ömür boyu nafaka" ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. 'nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis'teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Adalet Bakanlığı'nda, hem Meclis Komisyonu'ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 09:55
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