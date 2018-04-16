Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor. Yüksekte bulunan taşın üzerine çıkanlar farklı pozlar vererek, fotoğraf çektiriyor.
Safranbolu'daki 'taş teras' büyük ilgi görüyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor. Yüksekte bulunan taşın üzerine çıkanlar farklı pozlar vererek, fotoğraf çektiriyor.
Etiketler: Karabük , Düzce , Sırçalı Kanyonu , Mısır , TURİZM , Safranbolu
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