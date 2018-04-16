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'daki 'taş teras' büyük ilgi görüyor

'ün ilçesi 'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor.


'ün ilçesi 'nda bulunan 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor. Yüksekte bulunan taşın üzerine çıkanlar farklı pozlar vererek, fotoğraf çektiriyor.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 10:14
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