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'da operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü adına infaz eylemleri yürüttükleri ve silahlı faaliyetler yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakaryada DEAŞa ağır darbe

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütü adına 'ta infaz eylemleri gerçekleştirdikleri ve örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 2'si Iraklı, 2'si uyruklu olmak üzere 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 22:41
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