Albayrak ve Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Enerji forumu vesilesiyle Berlin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Albayrak, Almanya'da geçen ay kurulan hükümeti kutladı.

Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin 100 yıllar öncesinden geldiğini, bölgesel ve küresel sınamalara rağmen bugüne kadar çok güçlü bir şekilde ayakta kaldığını ve geliştiğini anlattı.

Türkiye-Almanya arasında son dönemdeki ilişkilerin olması gereken noktanın bir hayli gerisinde olduğunu belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz özellikle hükümet kurulduktan sonra Almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadeleden bütün dünyayı etkileyen mülteci krizine kadar hem Avrupa'nın hem Almanya'nın güvenliği noktasında çok önemli süreçler yaşadığını aktaran Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Bugün 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye hakikaten Türkiye'nin bu noktadaki duruşu nasıl ki Almanya'da Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar bir söylemini bahsediyorsak ve bu yeni dönemde biz, Türkiye'nin güvenliği de Almanya'dan, Avrupa'dan başlar gerçekliğinden hareketle bu süreci buna göre inşallah karşılıklı bir çerçevede yürütmek istiyoruz."

Bakan Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2'nci, ihracatında 1'inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir." ifadesini kullandı.

İlişkilerin içerisindeki enerjinin rolünün yadsınamaz olduğunu vurgulayan Albayrak, çeşitli birçok Alman firmasının Türkiye'de faaliyette bulunduğunu, çok önemli bir iş birliğine katkı verdiğini bildirdi.



Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan, hızlı büyümesini enerji ihtiyacıyla da karşılayan bir ülke olması hasebiyle, özellikle Almanya'yla bu yeni dönemde iş birliğimizi enerji ve ekonomi noktasında arttırarak Türkiye Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz."

"YAKIN ÇALIŞMA KARARI ALDIK"

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier de ekonomi ve enerji alanında çeşitli projeleri görüştüklerini belirterek, yakın çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Ortak çalışmaları derinleştireceklerine değinen Altmaier, bakanlar düzeyinde Türk-Alman enerji forumu gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.





ALMANYA'DA KRİTİK TEMASLAR YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 17-18 Nisan günlerinde Berlin'de yapılacak olan 4. Uluslararası Enerji Dönüşüm Konferansı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 17-18 Nisan günlerinde Almanya'yı ziyaret edecek. Böylece Almanya'da yeni hükümetin kurulmasından bu yana Türkiye'den ilk üst düzey ziyaretin gerçekleşeceğine dikkat çekiliyor.



Berat Albayrak'ın, 4. Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gelmesi beklendiğini duyurduğu haberinde Albayrak'ın, konferansın ilk gününde, "Geçiş Dönemlerinde Enerji Piyasaları" başlıklı oturumda bir konuşma yapması öngörüldüğünü belirtti.



Yaklaşık 90 ülkeden çok sayıda bakan, üst düzey yetkililer, şirket yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı konferansta, Paris İklim Anlaşması'nın 2030 yılı hedefleri masaya yatırılacağı, bu çerçevede enerji sektöründeki dönüşüm stratejileri ve yeni teknolojiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.



Bu arada, Enerji Bakanı Albayrak'ın Berlin ziyareti sırasında, Alman enerji şirketlerinin yöneticileri ve Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve önemli siyasi temaslarda bulunması öngörülüyor.



MERKEL'İN SAĞ KOLU İLE GÖRÜŞECEK

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den gerçekleştirilecek ilk üst düzey ziyaret olması nedeniyle Albayrak'ın Berlin temaslarının önem taşıdığı belirtiliyor.



Enerji Bakanı Albayrak'ın, konferansa ev sahipliği yapan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, mevkidaşı Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Haberde, Merkel'in sağ kolu olarak bilinen, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı görüşmelerinde kilit rol oynayan Altmaier'ın ayrıca geçen yıl Berlin-Ankara hattında yürüttüğü görüşmelerle, ilişkilerde gerilimin düşürülmesinde rol oynayan isimlerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.



Haberde "Perde arkasında yürüttüğü temaslar kapsamında geçen aylarda Albayrak ile de bir araya gelen Altmaier, eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den farklı olarak bu görüşmeleri kamuoyuna yansıtmamış, geri planda kalmayı tercih etmişti" deniliyor.



İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME ÇABASI

Bu arada Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wolf- Ruthart Born, Enerji Bakanı Albayrak'ın ziyaretinin, Türkiye-Almanya ilişkilerinde normalleşmeye dönük çabalara önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade etti.



Born, "Gayet tabii ki taraflar arasında bazı önemli konularda görüş ayrılıkları devam ediyor ancak Türkiye, stratejik olarak önemli bir ortak ve mümkün olan ölçüde, iş birliğinin sürdürülmesine önem atfediliyor" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Albayrak'ın Berlin ziyaretinde iş birliği mekanizmalarının canlandırılması, bu süreçlerin hızlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı merak edildiği belirtildiği haberde Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcülerinden Beate Baron'un şu değerlendirmesine de yer verildi: "Federal Alman Hükümeti için hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi temel öneme sahiptir, aynı zamanda ekonomi ve ticari ilişkilerinin zeminini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, diyaloğa hazır olmak, özellikle de zorlu dönemlerde, önemli bir gereklilik."