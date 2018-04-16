Notaların efendisi

Muş'ta absolut kulağa (kusursuz kulak) sahip görme engelli Bager Çalışcı (7), müziğe olan yeteneği ile herkesi büyülüyor. İleride ünlü bir piyanist olmak isteyen küçük çocuk, görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser ile her gün çalışıyor. Bager'in eğitimiyle ilgilenen Keser, "Bager Çalışcı ile bir video hazırladık. Görüntüyü hocalarıma yollandım. Onlar Bager için "Üstün bir müzik yeteneğine sahip" yorumunu yaptı. Piyano başında onun çok özel bir çocuk olduğunu fark ettim. Algılama, kavrama ve zihinsel hakimiyeti oldukça fazla. Bager, doğadaki bütün sesleri çıplaklığıyla duyuyor, daha sonra duyduğu tüm sesleri notaya dönüştürebiliyor. Müzik dünyasında buna 'kusursuz kulak' deniliyor" diyor.
Absolut kulak nedir?
Müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi, bunları notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü.
Absolut kulak nedir?
Müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi, bunları notaya alabilen veya nota olarak karşılığını duyabilen kulak türü.
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