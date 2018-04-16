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Kılıçdaroğlu'ndan skandal ekonomi yorumu

'de baskı ortamının hakim olduğunu savunan , yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.

Kılıçdaroğlundan skandal ekonomi yorumu

Genel Başkanı , 'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların dış güçlerle ilgili olmadığını savundu, 'ye yatırım yapılmaz dedi.

"GEL YATIRIM YAP DER MİSİNİZ"
Türkiye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Temel sorunlarından birisi de demokratikleşme. Demokrasi yok ortada. Yargı bağımsızlığı yok. Medya özgürlüğü yok. Düşünceyi ifade özgürlüğü yok. Üniversiteler baskı altında. Böyle bir baskı altında yabancı sermayeye 'Gel Türkiye'de yatırım yap' der misiniz? Tam tersine yatırımcı Türkiye'den kaçıyor." ifadelerini kullandı.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 09:06
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