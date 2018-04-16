Katliam gibi kaza dün gece Nevşehir'de meydana geldi. Turgay İçöz'ün (22) kullandığı otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B.'nin kamyonetine çarptı. Araçta bulunan Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Turgay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş (22) hayatını kaybetti. Kazadan kısa süre sonra, bölgede ikinci bir kaza meydana geldi. 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Gençlerden üçünün cenazesi memleketleri Yozgat'a, birinin Mersin'e, diğerinin ise Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gönderildiği belirtildi. Uçhisar Belediyesi'nin kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan Yüksel ismindeki kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ifade edildi. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER aracılığıyla Uçhisar Belediyesi'ni şikayet ettiği kaydedildi. Tugay İçöz, Salim Burak İçöz, Tarık Öztürk memleketleri Yozgat'ın Sarakıya ilçesi Merkez camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, toprağa verildi. Gençlerin cenazeye katılan yakınları gözyaşları döktü.
TARIK ÖZTÜRK
TURGAY İÇÖZ
SALİM BURAK İÇÖZ
GAMZE AKTOPRAK
TARIK ÖZTÜRK
TURGAY İÇÖZ
SALİM BURAK İÇÖZ
GAMZE AKTOPRAK
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