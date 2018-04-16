Türkiye "bor" satışında dünyaya karşı savaş verirken, pazar payını arttırmak için kahve ve deterjan üretimi gibi yeni alanlarda kullanılması için bilimsel çalışmalara imza atıyor. Bu amaçla kahvenin anavatanı Brezilya'da ve Kolombiya'da Sabancı Üniversitesi ile birlikte kahve üretiminde gübre kullanımı için iki yıllık çalışma yapılacak. Çamaşır yıkamada alınan başarılı sonuçlar üzerine üretime geçilen "Eti Matik" deterjanı satışının Türkiye ve dünya geneline yaygınlaştırılması için reklam kampanyaları yapılacak. Dünya rezervinin yüzde 73'ü, pazar payının da yüzde 57'sine hakim olan Türkiye, rakiplerinin çalışmalarını ajan gibi iz sürerek, istihbarat toplayarak takip ediyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, bor madeni ile ilgili olarak TBMM KİT Komisyonu'nda özetle şunları kaydetti: