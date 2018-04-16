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'li Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!

'de, terör örgütleri ve adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan uyruklu , hakim karşısına çıkacak.

ABDli Papaz Brunson bugün hakim karşısına çıkacak!

'de, terör örgütleri ve adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan uyruklu , hakim karşısına çıkacak.

ABD'Lİ SENATÖRLER DE DURUŞMAYI İZLEMEK İÇİN GELDİLER
Tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı vurgulandı. Aliağa' daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen dava için bu sabahtan itibaren çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.


İki ABD 'li senatör de duruşmayı izlemek için cezaevi kampüsüne geldiler.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 10:40
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