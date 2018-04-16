Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. "Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız" diyen Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" sözlerine de "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" diye yanıt verdi. "Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz" diyen Bozdağ, "Biz ABD ile PYD/YPG/PKK terör örgütüne verdiği destek konusunda anlaşamıyoruz. Biz bu noktada ABD ile farklı politikalar izliyoruz" dedi.

"Bölgedeki hedeflerimiz Rusya ve İran'la örtüştüğünde onlarla birlikte hareket etmekten çekinmedik" şeklinde konuşan Bozdağ şunları dile getirdi:"Türkiye, rejimin kayıtsız şartsız desteklenmesine de karşıdır. Türkiye, bu kadar suç işleyen rejimin ayakta durmasını desteklemiyor. Türkiye, ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülkedir. Bölgedeki hedeflerimiz Rusya ve İran'la örtüştüğünde onlarla birlikte hareket etmekten çekinmedik. ABD ile hareket etmekten de çekinmedik. Doğru kimse onunla beraber hareket ettik. Biz bölgede çatışmanın sürmesinden rahatsısız. Bölgede bilek güreşi yapılmasından rahatsızız. Bizim istediğimiz şey, artık kanın durması, gözyaşının durması, siyasi çözümün hayata geçirilmesidir"

KILIÇDAROĞLU'NA ESAD ELEŞTİRİSİ

"800 bini aşkın sivil, masum, savunmasız insan Esad'a bağlı güçler tarafından öldürüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hiç Esad'a karşı bir laf duymadım" diyen Bekir Bozdağ, "Keşke Esad'a karşı, nasıl vicdansızlık yaptın, sen insanlıktan nasibini aldın mı deseydi. Şu anda Suriye'de pek çok ülke var. Kendi ülkeni başka ülkelerin at koşturduğu bir yere nasıl çevirdin deseydi keşke Esad'a. Bu üstü kapalı Esad'a destek vermektir. Masum, savunmasız insanları kimyasal silahlarla öldürmesi suç mudur değil midir? Eğer suçsa, Esad'a yaptırım uygulamanın nesi yanlıştır. Esad, kurduğu gayrı meşru güçlerle doğrudan kadınları, çocukları hedef almaktadır.Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur"

CHP'NİN OHAL KARŞITI OTURMA EYLEMİ

AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar.