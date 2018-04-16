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'da 20 saatlik su kesintisi

'da birçok yerde 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. Güngören'de su ne zaman gelecek? Esenler'de su ne zaman gelecek? Bakırköy'de su ne zaman gelecek? Bahçelievler'de su ne zaman gelecek? Bağcılar'da su ne zaman gelecek? İşte 'den yapılan o açıklama...

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi

'da 20 saatlik su kesintisi başladı. İstanbul'daki su kesintisi 5 ilçede yer alan bazı mahalleleri etkiliyor. 'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği belirtilmişti. İşte o ilçe ve mahalleler ;

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN YERLER

Güngören İlçesi: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.

Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri.

Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 10:33
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