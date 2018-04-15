;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den 6 ile kritik uyarı!
  2. Türk ordusunun rüya projesinin beyni hazır!

Kırmızı listedeki o terörist öldürüldü

Kuzeyi/Hakurk-Kani Rash bölgesinde, 21 Mart'ta düzenlenen hava harekatında kırmızı listede yer alan, sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı etkisiz hale getirildi.

Kırmızı listedeki o terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından, 21 Mart'ta 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, "Aranan terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü 'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 MART'TA YAPILAN HAVA HAREKATI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı 'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Etiketler: , ,
  • 15 Nisan 2018, Pazar 10:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar