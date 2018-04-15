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Türk ordusunun rüya projesi TF-2000

TF-200 Milli Hava Savunma Fırkateyni'nin beyni durumunda bulunan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radarın () fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanıp platform testleri için Gabya sınıfı bir fırkateynin helikopter pistine montajına başlandı.

Türk ordusunun rüya projesinin beyni hazır!
TF-2000, dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa'nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında.

TF-2000, savaş gemisinden 4 adet üretilmesi düşünülüyor. Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.

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  • 15 Nisan 2018, Pazar 09:44
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