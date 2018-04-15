Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin Maltepe İlçe Kongresi'nde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı. Gençlerin bu heyecanını görünce kararlılıklarını görüyorum. Şimdiden 2019'u görüyorum.

"MALTEPE'NİN ŞURASINDA ŞU VAR DİYİP SU GÖTÜRMEMEZLİK ETTİK Mİ?"

Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim...Maramay'a binmeyen var mı?, Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Niye Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. O sırada bizim seçim faaliyeti gösteren arkadaşları ziyaret etti. Anamuhalefetin de çadırını ziyaret ettim. 'Ne yaptınız ki' dedi. 'Neden adını Yavuz Sultan Selim koydunuz, kendi adınızı verseydiniz' dedi. Bu soruyu soran mezhepçi yaklaşımla sordu. Ama biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Yakışan neyse onun adımını attık. Biz hizmet götürürken alevi-sünni ayrımı yapmadık, tüm milletimize hizmet götürdük. Maltepe'nin şurasında şu var diyip su götürmemezlik ettik mi? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İzmir otoyolu çalışmaları sürerken, orada CHP'li belediye var yapmayalım dedik mi? Orada benim insanım yaşıyor. Bu himzetler milletimedir. Çanakkale'de CHP, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Oraya hizmet götürmeyelim dedik mi? Niye yapıyoruz; at denize halik bilmezse malik bilir.

"İSTESELER DE İSTEMESELER DE KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ"

İstanbul Boğazı'nda Vitaspirit adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptığı kazayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net her şey ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALTEPE'YE GELİYOR. YER TAHSİSİ YAPILDI"

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir. CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. Maltepe'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi, Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı.



"AFRİN'DE 4163 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an itibariyle Afrin'de 4 bin 163, Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde ise 190 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KONGRE ÖNCESİ HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da gerçekleştirilen Maltepe Mitingi öncesi salon dışarısında bulunan halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık.

SON RAKAMI AÇIKLADI

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış diyen Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

Ankara'ya geleceğiz diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık." şeklinde konuştu