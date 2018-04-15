İçişleri Bakanlığı, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ağrı Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ağrı'da PKK'ya büyük darbe
Ağrı Doğubayazıt'ta il jandarma komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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