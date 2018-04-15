Milli uçak ve tanklar için müthiş hamle

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Kibar Holding'in şirketi Assan Alüminyum'a verilen süper teşvikle dünyanın en ileri ince döküm teknolojisi hayata geçirilecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 35 bin kişiye ek istihdam sağlayacak teşviklerle ilgili konuştu.