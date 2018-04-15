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Milli uçak ve tanklar için müthiş hamle

3 milyar TL’lik teşvikle yerli uçakta da dev bir adım atıldı.. 3 yılda tamamlanacak yatırımla 35 bin kişiye istihdam sağlanacak ve yerli uçak ve tank üretimine başlanılacak.

Milli uçak ve tanklar için müthiş hamle

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Kibar Holding'in şirketi Assan Alüminyum'a verilen süper teşvikle dünyanın en ileri ince döküm teknolojisi hayata geçirilecek. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 35 bin kişiye ek istihdam sağlayacak teşviklerle ilgili konuştu.

  • 15 Nisan 2018, Pazar 14:35
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