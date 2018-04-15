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Baba nafaka!

Aslan , babası Kemal Gülman’la annesi ’ın boşanma davasının kendisini mağdur ettiğini söyledi. Babasından nafaka istedi. Mahkeme talebi kabul etti

Baba nafaka!

İstanbul Aile Mahkemesi'ne iki yıl önce dava açan Aslan Kemal Gülman, babası Kemal Gülman'ın servetinin yüz milyonlarla ifade edildiğini, annesi ile babasının boşanma sürecinde olmasının kendisini mağdur ettiğini iddia etti. Aslan 'ın avukatı Turan Öner, dilekçesinde ABD'deki masrafın yıllık 230 bin doları bulduğunu belirtti. Oğlunun açtığı 141 bin dolarlık yardım ve tedbir nafakası talebinin reddini isteyen baba Kemal Gülman ise oğlunun "Bebek Turizm Yatırım ve İşletmeciliği AŞ" adlı firmada yüzde 48 oranında hisse sahibi olduğunu belirtti.




İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. "Gizli" görülen duruşmada mahkeme 'ın talebini kabul etti. Babanın oğluna aylık nafaka ödemesine karar verdi. Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan çekinen taraf avukatları, mahkemenin Kemal Gülman'ı ne kadar nafaka ödemeye hükmettiğini açıklamadı.

Ali OKTAY

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